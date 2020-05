Colantuono: “Werner profilo ideale per l’Inter. Icardi non torna, Aguero…”

Colantuono: “Werner profilo ideale per l’Inter. Icardi non...

Werner è il nome che Stefano Colantuono promuove per l’Inter in caso di cessione di Lautaro Martinez. L’allenatore, intervenuto in collegamento durante “Sportitalia Mercato”, ha poi analizzato le questioni relative a Icardi e Aguero (quest’ultimo altro nome discusso negli ultimi giorni).

CHI ESCE E CHI ENTRA? – Mauro Icardi potrebbe essere arrivato alla fine della sua esperienza da tesserato dell’Inter. Per il tecnico Stefano Colantuono la cessione ormai è da definire certa: «All’Inter non può tornare, dopo tutto quello che è successo. Al PSG piace, se trovano la quadra con i soldi sicuramente rimarrà al PSG. Chi può arrivare se Lautaro Martinez dovesse andare via? Leggendo le notizie di questi giorni sembra che l’Inter sia tornata anche su Timo Werner del RB Lipsia. È un bel giocatore, potrebbe essere anche lui un bel candidato. Fermo restando che Sergio Aguero è un giocatore formidabile: si sposerebbe benissimo con Romelu Lukaku. Werner per l’Inter? A me piace molto, perché è un giocatore giovane e veloce. Svaria su tutto il fronte d’attacco, non è proprio la classica prima punta: è un giocatore che si muove molto e che calcia benissimo, ha qualità ed è veramente bravo. Può essere anche lui un profilo ideale».