Colantuono: “Serie A, come fai a cancellare tutto? Ma ora no condizioni”

Condividi questo articolo

Colantuono, in collegamento con “Calcio Weekend Live” su Sportitalia, ha parlato della possibilità che la Serie A riprenda una volta finita l’emergenza Coronavirus. L’allenatore ha escluso che ciò possa avvenire in tempi brevi, però si augura che il campionato termini regolarmente.

TEMPI DA RISPETTARE – Questo il pensiero di Stefano Colantuono sulla Serie A: «Aspettiamo quando ci diranno la ripresa delle attività, per ora non credo sia il momento di riprendere gli allenamenti. La Serie A può finire? Non lo so, queste sono tutte decisioni che dovranno essere fatte più avanti. Intanto bisogna vedere quando la situazione tornerà a migliorare, perché fino a che la situazione non migliora non si potrà allenare. Di conseguenza mi sembra scontato che ora non si possa riprendere il campionato, però a mio avviso sarebbe più giusto finirlo, qualora ci fossero le condizioni per farlo. Sono state giocate già tante giornate, non ci sarebbe tanto da recuperare. Ci sono dei club che hanno già consolidato la classifica, come fai a cancellare tutto quello fatto finora? Magari il prossimo potrà cominciare un po’ più in ritardo, dovranno studiare le soluzioni per farlo magari con più turni infrasettimanali. Dovranno sicuramente trovare una soluzione, però finirlo quest’anno sarebbe più giusto».