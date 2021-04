Colantuono: «Scudetto? Inter vicina al traguardo. Hanno fatto grandi cose»

Inter vicina al traguardo scudetto, ne è sicuro Stefano Colantuono, noto allenatore italiano, intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”. Poi ha concluso dicendo la sua anche sulla Juventus di Andrea Pirlo.

INTER E SCUDETTO – Inter vicina per la vittoria finale del campionato, della stagione dei nerazzurri ne parla così Stefano Colantuono: «Ormai l’Inter deve soltanto tagliare il traguardo, credo che per lo Scudetto sia fatta. Demerito Juventus? Chi vince ha sempre grandi meriti. Il Milan ha fatto il suo campionato. Possiamo dire che la Juventus ha reso al di sotto le aspettative, ma l’Inter ha fatto grandi cose».

PIRLO E JUVENTUS – Colantuono parla anche della stagione dei bianconeri: «A volte le annate che partono male sono difficili da raddrizzare. Pirlo è al primo anno ma probabilmente la Juventus aveva bisogno di tirare il fiato. “Se sono partiti con l’idea di affidarsi a lui all’inizio dell’anno avevano dei motivi validi. Non so che senso possa avere interrompere. Se credevano in lui è giusto che ripartano così. Non dimentichiamoci che era stato scelto per l’Under 23 e poi gli è stata data la prima squadra».