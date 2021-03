Colantuono: Â«Inter, Sanchez utile. Dybala? Assenza pesa in classificaÂ»

Colantuono: «Inter, Sanchez utile. Dybala? Assenza pesa in...

Colantuono: «Inter, Sanchez utile. Dybala? Assenza pesa in classifica»

Stefano Colantuono

Stefano Colantuono, ex allenatore dell’Atalanta, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte e della lotta scudetto con la Juventus guidata da Andrea Pirlo. Sottolineata l’importanza di Alexis Sanchez

ALTERNATIVE – Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di “Sky Sport 24”: «Avere in panchina giocatori come Sanchez ti aiuta a raggiungere l’obiettivo. Ben vengano giocatori come lui anche se Lukaku e Lautaro Martinez sono titolari fissi. Nella Juventus ad esempio è mancato molto Dybala e con lui a dispisizione i punti di svantaggio sull’Inter sarebbero stati di meno. I bianconeri hanno bisogno di un filotto di vittorie, ma i nerazzurri orano vedono l’obiettivo».