Colantuono: Â«Inter in vantaggio senza coppe. Lazio oggi puÃ² fare beneÂ»

Colantuono: «Inter in vantaggio senza coppe. Lazio oggi può fare bene»

Inter-Juventus – Coppa Italia, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Inter senza le coppe, corsa scudetto e la sfida contro la Lazio in programma oggi alle 20:45. Stefano Colantuono, intervistato da “TuttoMercatoWeb”, ha espresso la sua opinione.

SENZA COPPE – Colantuono, ex allenatore tra le altre dell’Atalanta, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha parlato della lotta scudetto, facendo riferimento ai nerazzurri fuori da ogni competizione: «Ora l’Inter riverserà tutte le energie sul campionato, lo Scudetto è alla portata dei nerazzurri. L’Inter non gioca le coppe e questo è un vantaggio. C’è il Milan. E presumo che la Juve quest’anno si concentrerà sulla Champions ma rimane in lotta anche per il campionato. Inter-Lazio? La Lazio ha tutto per fare bene. Quella di stasera è una partita aperta a qualsiasi risultato».

Fonte: tuttomercatoweb.com