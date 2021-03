Colantuono: Â«Inter, per battere l’Atalanta gara perfetta! Ritmo forsennatoÂ»

Colantuono: «Inter, per battere l’Atalanta gara perfetta! Ritmo forsennato»

Colantuono, ex allenatore dell’Atalanta, ha parlato al canale ufficiale YouTube della Lega Serie A della partita contro l’Inter di lunedì sera. Il tecnico ritiene che alla capolista servirà fare una gara perfetta, per riuscire a portare a casa i tre punti.

AVVERSARIO OSTICO – Stefano Colantuono presenta Inter-Atalanta: «L’Inter è una squadra molto fisica, che comunque corre e verticalizza. La forza di questa squadra va messa in considerazione del fatto che come attaccanti ha due giocatori straordinari. È una bella partita, perché sarà secondo me a ritmo forsennato. È vero che l’Inter sta andando molto bene ed è ora concentrata sul campionato, ma l’Atalanta è un cliente scomodo per tutti. La partita se non la fai bene, con impegno, la testa e grande sacrificio non riesci a portarla a casa. È una squadra che non molla mai: se la vuoi battere devi fare una partita perfetta».