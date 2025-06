Colantuono: «L’Inter è ancora figlia di Inzaghi! Chivu va aspettato»

L’Inter sta scoprendo il suo nuovo allenatore durante la tournée americana per l’occasione del Mondiale per Club. Secondo Stefano Colantuono al momento l’operato di Cristian Chivu non è giudicabile

ATTESA – L’Inter, vincendo contro l’Urawa Reds, trova la vittoria che da certamente morale a tutto l’ambiente Inter. Stefano Colantuono, intervistato su Tuttomercatoweb, sottolinea che il lavoro di Christian Chivu non può essere ancora giudicato solo attraverso il Mondiale per Club: «Giudicare un allenatore in un torneo del genere è riduttivo. La squadra ha ancora dentro la ‘scheda’ di Inzaghi. Sono partite di fine stagione, non ci si poteva aspettare di meglio. Dare un giudizio ora sarebbe ingeneroso. Sicuramente qualcosa faranno sul mercato, ma non si può giudicare l’Inter ora. Cosa servirà? Bisogna capire che linea vuole seguire, se vuole andare su quella strada o cambiare». Le parole del tecnico sono giuste e rispecchiano la realtà dei fatti. Bisogna dare tempo sia a Cristian Chivu che a questo nuovo percorso che tende una mano ai più giovani.