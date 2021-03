Cois: Â«Inter degli ultimi tempi imbattibile. Scudetto, stia attenta a una cosaÂ»

Cois: «Inter degli ultimi tempi imbattibile. Scudetto, stia attenta a una cosa»

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku e Antonio Conte in Milan-Inter (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images/OneFootball)

Sandro Cois, ex centrocampista del Torino, ha parlato anche dell’Inter, capolista in Serie A, per quanto riguarda la corsa scudetto

SCUDETTO – Queste le parole ai microfoni di. “SuperNews” da parte di Sandro Cois, ex centrocampista del Torino, sulla corsa scudetto. «I nerazzurri hanno ormai spiccato il volo o il campionato è ancora aperto? Penso che l’Inter possa perdere lo scudetto da sola. I nerazzurri degli ultimi tempi sono imbattibili. L’Inter ha cambiato modo di giocare: all’inizio, era una squadra che pressava molto alto, e inevitabilmente tendeva poi a prendere gol, invece oggi ha imparato a difendersi. La difesa nerazzurra è impenetrabile. Sono bravissimi nelle ripartenze e hanno grandi giocatori, come Lautaro, Sanchez e Lukaku, che fa reparto da solo. L’unica cosa a cui l’Inter deve fare attenzione è alla caparbia del Milan, che non molla e che anche ieri (l’altro ieri, ndr) ha dimostrato il suo valore contro il Manchester United».

Fonte: Francesca Capone – news.superscommesse.it