Cois: “Chiesa all’Inter? Lo vedrei bene ovunque. Castrovilli…”

Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a footballnews24.it, toccando anche il tema mercato. Nello specifico, si è parlato di Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, due giocatori che interessano moltissimo anche all’Inter.

TOP PLAYER – Intervistato su quello che è uno degli uomini più chiacchierati del mercato dell’Inter, Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha detto la sua su Federico Chiesa: «È un giocatore da grande squadra, se trova continuità può diventare uno degli esterni più forti in Europa. Lo vedrei bene dappertutto: all’Inter, alla Juventus, ma anche al Real Madrid. Non sto esagerando, ce ne sono pochi come lui nell’uno contro uno. Non credo comunque andrà via dalla Fiorentina».

FUTURO CAMPIONE – Tra i giocatori viola su cui l’Inter ha messo gli occhi, c’è anche Gaetano Castrovilli, centrocampista rivelazione di questa stagione di Serie A: «Castrovilli è una rivelazione, non solo per la Fiorentina ma anche per la nazionale. Anche lui è fortissimo nell’uno contro uno, nove volte su dieci ti salta. Ha una grande corsa ed è bravo tecnicamente e riesce ad abbinare le due qualità. Per diventare un top deve migliorare un pochino nella fase difensiva, se ci riuscirà diventerà un perno del calcio italiano».

Fonte: footballnews24.it – Giacomo Polli