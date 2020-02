Coco: “Inter meglio del Milan, ma il derby Ã¨ il derby! Ibrahimovic…”

Coco: “Inter meglio del Milan, ma il derby è il derby! Ibrahimovic…”

Intervistato in esclusiva da calciomercato.it, Francesco Coco – ex di Inter e Milan – ha parlato del derby di domenica sera e di come ci arrivano le due squadre, rivelando una certa dipendenza dei rossoneri da Zlatan Ibrahimovic.

SFIDA A SÉ – Se c’è una partita dove la classifica non conta praticamente nulla, quella è il derby. Una sfida dove le squadre è come se, per una sera, partissero da zero e alla pari. Come rivelato da Francesco Coco, è una partita che potrà vincere solo chi avrà più “voglia”: «Il derby è sempre il derby, sono sicuro che ci sarà un’atmosfera fantastica. Quando San Siro è pieno ha un fascino particolare, sarà una grande partita dove la classifica conterà ben poco. È una partita che si vince con il cuore, con il sentimento, mettendoci quel qualcosa in più. L’Inter è organizzata e si è rinforzata sul mercato, avvicinandosi ancora di più alla Juventus. I nerazzurri arrivano meglio del Milan a questa partita, per classifica, qualità e organizzazione di squadra».

DIPENDENZA – Nonostante ciò, i rossoneri avranno sicuramente più possibilità con Ibrahimovic in campo. Secondo Coco, infatti, la squadra di Pioli ne è già dipendente: «Il Milan ha fatto sette punti nelle ultime tre gare, ma contro squadre normali. Inizia a trasparire una certa dipendenza da Ibrahimovic e la cosa può essere preoccupante, visti anche i tanti giovani che ci sono. I giocatori non sono sereni e si vede, la squadra resta un punto di domanda. Per me è più di una fede. È la mia seconda casa, dove sono cresciuto e maturato».