Cocchi, parla l’agente: «Chivu lo conosce bene! Pronto per il salto»

Con l’Inter Under 23 che ha preso pieno possesso di manovra, i dirigenti in viale della Liberazione lavorano anche sul fronte dei giovani nerazzurri. Un nome su tutti è quello di Matteo Cocchi.

FUTURO – Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007, di proprietà dell’Inter è ad oggi uno dei talenti più promettenti del vivaio nerazzurro. A parlare del suo futuro è stato il suo procuratore, Enzo Raiola, in un’intervista rilasciata a DerbyDerbyDerby, facendo anche riferimento all’attuale tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.

Cocchi, due strade da percorrere! La situazione

INTERESSE – Queste le parole del procuratore: «Da parte della dirigenza dell’Inter ho sempre percepito grande stima nei confronti di Matteo. Quest’anno sarà allenato in prima squadra da Chivu, che lo conosce molto bene, avendolo già seguito in Primavera. Dopo due stagioni giocate contro avversari più grandi, credo sia pronto per affrontare il calcio professionistico. L’Inter ha avviato il progetto della squadra Under 23, ma stiamo valutando quale sia la soluzione più adatta per lui. Se restare per provare a guadagnarsi minuti oppure partire in prestito per trovare continuità sul campo».