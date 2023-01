Cobolli Gigli: «Napoli, no cali di tensione. Mourinho? Peccato per l’Inter»

Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto in collegamento con Aspettando Calciomercato su Sportitalia. Oltre a dare un giudizio su Inter-Napoli di mercoledì ha ricordato quando sfidò Mourinho ai tempi dei bianconeri.

BIG MATCH – Da Giovanni Cobolli Gigli arrivano poche speranze per l’Inter in vista di dopodomani: «Non ho visto un calo di tensione del Napoli. Luciano Spalletti è un ottimo allenatore, ha fatto grandi cose. Vero che Aurelio De Laurentiis si comporta come un feudatario, ma sa fare bene le sue cose: ha ridotto il monte ingaggi e trovato giocatori che gli altri non sono riusciti a trovare. Sarà molto difficile per Spalletti non riuscire a vincere, ogni volta che il Napoli vince le speranze di Milan, Juventus e Inter si riducono. O le squadre fanno partite estremamente determinate o il Napoli è, giustamente, fino ad adesso il grande favorito».

EX AVVERSARIO – Parlando della Roma, Cobolli Gigli ricorda anche le sfide con José Mourinho: «È un grande allenatore. Peccato che, quando io ero presidente della Juventus, lui era all’Inter e vinse due scudetti».