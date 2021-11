Cobolli Gigli: «Marotta top player dei dirigenti. All’Inter lo ha dimostrato»

Intervistato in esclusiva da juventusnews24.com, Giovanni Cobolli Gigli – ex presidente della Juventus – ha elogiato l’operato di Marotta all’Inter.

IL MIGLIORE – Giovanni Cobolli Gigli, da ex presidente della Juventus, ha analizzato il difficile momento dei bianconeri. Rimpiangendo anche la mancanza di Beppe Marotta in dirigenza: «Marotta è il top player dei dirigenti, abbiamo visto come ha gestito una situazione difficilissima all’Inter. Ha accettato la decisione di cedere Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, ricucendo per mantenere competitiva la squadra e migliorare i conti della società. Conti che restano comunque sempre complicati perché l’indebitamento è ancora elevatissimo. La sua autorevolezza, intelligenza e maturità mancano tanto nella dirigenza della Juventus».

