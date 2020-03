Cobolli Gigli: “Marotta ha ottenuto risultati per l’Inter. Steven Zhang…”

Marotta e Steven Zhang hanno più volte parlato in questa settimana, soprattutto delle difficoltà oggettive dell’Inter come calendario. Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto in collegamento con “Radio Goal” su “Radio Kiss Kiss Napoli” e ha dato un giudizio sui due dirigenti nerazzurri.

CRITICHE – Questo il riassunto di Giovanni Cobolli Gigli: «La Juventus non voleva le porte chiuse, ha cercato in ogni modo di giocare a porte aperte. Alla fine c’è voluto il governo per dare regole precise, perché all’interno della Lega Serie A c’è stata una serie di polemiche che non ha portato a decisioni comuni. Questa è la realtà. Credo che l’Inter sia quella che si trovava nella situazione più complicata, dal punto di vista oggettivo. La partita con la Sampdoria non si sa ancora quando sarà collocata, da quello che capisco. Il miliardario presidente dell’Inter (Steven Zhang, ndr) secondo me ha sbroccato, forse non si rende conto di quello che è il ruolo di presidente di una squadra di calcio come l’Inter. Ha sbroccato, facendo delle dichiarazioni nel presidente della Lega Serie A molto pesanti, che invece che ritirare ha accentuato. Questi sono elementi di dettaglio, io non sono interista ma per fortuna dell’Inter c’è Giuseppe Marotta. È un uomo di grandissima capacità professionale e di grande prestigio, cerca sostanzialmente di mettere a posto la situazione. Credo che Marotta abbia ottenuto dei risultati per l’Inter, come probabilmente era giusto che venisse fatto».