Cobolli Gigli: «Calciopoli? Pagò solo la Juventus. Inter, indagine interrotta»

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è ritornare a parlare dello scandalo Calciopoli. Secondo l’ex dirigente bianconero, l’indagine sull’Inter non venne approfondita

CALCIOPOLI − Cobolli Gigli ritorna a parlare dello scandalo del 2006: «Ho vissuto direttamente la catastrofe Calciopoli. Ci siamo dovuti risolvere noi i problemi nostri e non c’erano Andrea Agnelli o John Elkann quando ci fu la marcia dei tifosi della Juventus verso la sede a Torino. Ma solo io. Solo la Juventus come squadra di calcio ha pagato. L’indagine sull’Inter non è stata approfondita. È andata in prescrizione dopo che Palazzi aveva portato alla luce dei fatti, dalla mia testa non andrà mai via».

Fonte: Calcio Napoli 24