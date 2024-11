Clamoroso Lione, retrocesso! In estate un loro giocatore disse no all’Inter

Il Lione, uno dei club storicamente più prestigiosi del calcio francese, è al centro di una crisi senza precedenti. La DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio francese, ha ufficializzato la retrocessione del club in Ligue 2 a titolo conservatorio. In estate un calciatore accostato insistentemente all’Inter, rifiutò il suo trasferimento in nerazzurro per andare a giocare in Francia.

CLAMOROSO – Il Lione si trova a vivere probabilmente il periodo più buio della sua storia. Dal punto di vista sportivo, la squadra è quinta in classifica e con risultati sicuramente deludenti. Sul piano economico, la situazione è ben più drammatica. L’indebitamento del club è esploso a causa di una gestione finanziaria considerata insostenibile dalla DNCG, che aveva già imposto rigidi vincoli alla società nelle scorse stagioni. Nonostante le rassicurazioni fornite da John Textor nella recente audizione, la Commissione ha optato per misure drastiche: oltre alla retrocessione amministrativa, è stato imposto un divieto di operazioni di mercato, impedendo al club di rinforzarsi nella finestra invernale. Le radici del tracollo del Lione sono molteplici. L’acquisizione del club da parte dell’Eagle Football Group nel 2022 aveva alimentato grandi speranze, ma si è rivelata un’operazione dispendiosa e inefficace. Gli investimenti effettuati non hanno prodotto i risultati sperati, né sul campo né in termini di stabilità economica.

Inter, ricordi Tessmann? Ora al Lione

PRECEDENTE CHE FA RIFLETTERE – L’estate del 2024 avrebbe potuto rappresentare un momento decisivo per la carriera di Francis Tanner Tessmann, ex centrocampista del Venezia, protagonista della promozione in Serie A con i lagunari. Tuttavia, il giovane americano, attratto dalle ambizioni del Lione, ha deciso di trasferirsi in Francia rifiutando offerte prestigiose, tra cui quella dell’Inter, interessata a inserirlo nella rosa tramite un’operazione in prestito. A posteriori, la scelta di Tessmann si è rivelata sfortunata. Il Lione, uno dei club storici del calcio francese, si è trovato impantanato in una crisi senza precedenti.

DOPO LA PROMOZIONE – Tessmann, che aveva scelto il Lione per giocare un ruolo centrale nel progetto sportivo e per continuare la sua crescita in un club, ora si ritrova in un contesto profondamente compromesso. La retrocessione e il divieto di operare sul mercato rendono il futuro dell’OL incerto, con la necessità di vendere giocatori e ridimensionare le proprie ambizioni. Per il centrocampista statunitense, questo significa affrontare un’annata con poche garanzie, nonostante il talento e la determinazione che lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti nella sua posizione.