Clamoroso Juventus, pari col Cagliari! Douglas Luiz è un disastro

Incredibile pareggio della Juventus in casa contro il Cagliari per 1-1. Niente sorpasso all’Inter. Disastroso Douglas Luiz.

PARI CLAMOROSO – All’Allianz Stadium, la Juventus va a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle contro Genoa e Lipsia. I bianconeri, momentaneamente scavalcati dall’Inter in classifica, puntano a trionfare in casa contro il Cagliari, che lunedì ha trovato la prima vittoria in campionato contro il Parma al Tardini. L’avvio è al piccolo trotto, ma la partita si sblocca al dodicesimo minuto: Gatti va di testa su angolo e tocco con le dita di Luperto. Inizialmente Marinelli non assegna il rigore, ma viene richiamato al Var e dopo qualche secondo cambia idea. Rigore molto discutibile. Dal dischetto non sbaglia Vlahovic. Al quindicesimo, occasione per Koopmeiners che spara in curva da ottima posizione. Successivamente ci riprovano prima Conceicao e poi ancora Koopmeiners, bravo in entrambi i casi Scuffet. Nella ripresa, Nicola cambia qualcosa e il Cagliari cresce: ci prova Luvumbo al 58′, ma respinge Di Gregorio. Al 77′ clamorosa occasione per Vlahovic, che da due passi sbaglia incredibilmente il raddoppio della Juventus. Gol mangiato gol subito: lo sciagurato Douglas Luiz, dopo i disastri di Lipsia, si ripete facendo fallo da rigore. Dal dischetto c’è Marin, che batte Di Gregorio. Crolla l’imbattibilità in campionato della Juventus. Subito dopo, Conceicao, già ammonito, simula in area e si becca la seconda ammonizione e il rosso. Palo nel finale di Obert!

Juventus-Cagliari 1-1

12′ Vlahovic, 81′ Marin.