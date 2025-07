Clamoroso Inzaghi, l’Al Hilal elimina il Manchester City: sfida pazza!

L’Al Hilal di Simone Inzaghi ha sbattuto clamorosamente fuori dal Mondiale per Club il Manchester City vincendo 4-3 dopo i tempi supplementari.

QUALIFICAZIONE PAZZESCA – Nella notte alle 3 italiane si è giocato il sesto ottavo di finale del Mondiale per Club, che vedeva di fronte l’Al Hilal di Simone Inzaghi e il Manchester City di Josep Guardiola, ossia i due allenatori della finale di Champions League di Istanbul tra Inter e City, finita 0-1 a favore degli inglesi. A Orlando match incredibile e pirotecnico, che si decide dopo 120 minuti di battaglia. Dopo nove minuti il Manchester City passa in vantaggio con la rete di Bernardo Silva su assist di Gundogan e nella prima frazione di gioco ha almeno altre due palle-gol importanti per raddoppiare. Nella ripresa, l’Al Hilal ribalta tutto: in sei minuti Marcos Leonardo prima e Malcom fanno prima 1-1 e poi 1-2. Al 55′ Haaland rimette tutto in equilibrio, mandando la sfida ai supplementari. Il match è infinito, così come la voglia degli arabi. Al 94′ l’ex Napoli Koulibaly riporta in vantaggio l’Al Hilal, ma al 104′ Foden segna il 3-3. Infine, al minuto 112, il brasiliano Marcos Leonardo regala a Inzaghi vittoria e qualificazione ai quarti di finale. Qui incontrerà non l’Inter, bensì il Fluminense.

MANCHESTER CITY-AL HILAL 3-4 (d.t.s)

9′ Bernardo Silva, 46′ e 112′ Marcos Leonardo, 52′ Malcom, 55′ Haaland, 94′ Koulibaly, 104′ Foden