Clamoroso in Lega Serie A, Dal Pino pronto a dare le dimissioni

Lega Serie A, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Paolo Dal Pino è pronto a dare le dimissioni. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno

BUFERA – Clamoroso in Lega Serie A, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il presidente Paolo Dal Pino già oggi potrebbe rassegnare le proprie dimissioni. Al momento, non si conoscono di preciso i motivi di questa scelta, ma la svolta arriva dopo che Gabriele Gravina nei giorni scorsi aveva scritto all’ad di Serie A Luigi De Siervo dando alla Lega Calcio tempo fino al 15 febbraio per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale della Figc lo scorso novembre, termine oltre il quale la Federazione sarebbe pronta a procedere col commissariamento.

Fonte: Corriere dello Sport