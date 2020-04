Civoli: “Serie A in un mese e mezzo? Speranza di risolvere tutto”

La Serie A potrà far riprendere gli allenamenti ai calciatori da lunedì prossimo, ma solo il 18 maggio saranno permesse sedute di gruppo. Marco Civoli, durante “La Domenica Sportiva”, non è sembrato molto convinto di una ripresa del campionato.

STAGIONE A RISCHIO – Per Marco Civoli le date imposte dal Governo non vanno bene: «Qualcuno, a livello di Serie A, era già propenso a far allenare qualcuno il 4 maggio. Io credo che questo non sia possibile, 18 maggio significa che si potrebbe ripartire con i campionati a metà giugno. Significa in un mese e mezzo risolvere tutto: io penso che sia difficile, però naturalmente la speranza è l’ultima a morire».