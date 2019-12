Civoli: “Inter, perché prendere Vidal? Aveva Nainggolan! Diverso da Icardi”

L’Inter potrebbe prendere Vidal a gennaio. Secondo il giornalista Marco Civoli, ospite di “Calcio Totale” su Rai Sport +, la scelta del cileno del Barcellona è però sbagliata: sarebbe stato meglio tenere Nainggolan. Il belga, ora al Cagliari, avrebbe una gestione differente da quella di Icardi.

CRITICA ALLA SOCIETÀ – In relazione al mercato Marco Civoli trova una stranezza: «Vado subito controcorrente. Perché l’Inter deve andare a prendere Arturo Vidal, trentadue anni, quando aveva Radja Nainggolan in casa? Che cosa cambia? Hanno la stessa età, c’è stato sicuramente qualche problema nella gestione l’anno scorso di Nainggolan, ma perché andare a prendere Vidal quando c’è Nainggolan in casa? Se Borja Valero è ora un altro giocatore anche Nainggolan poteva diventare un altro giocatore. Rimango convinto che, se su Mauro Icardi il discorso è completamente diverso, sul belga credo che il recupero era molto possibile».

LE PUNTE – Civoli poi parla del gesto di Romelu Lukaku di lasciare il rigore sabato in Inter-Genoa: «C’è un’altra immagine, Sebastiano Esposito ha cercato subito il pallone. C’è stato un momento di tentennamento, detto questo se Antonio Conte in panchina dice di no il ragazzino non tira. Eravamo sul 2-0, sullo 0-0 non lo so. Però è un bellissimo gesto».