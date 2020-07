Civoli: “Gasperini all’Inter troppo presto. Ora vuole vincere a Bergamo”

Civoli, in collegamento con “90° Gol Notte” su Rai 2, ha parlato di Gasperini ed è tornato sulla breve esperienza all’Inter dell’allenatore dell’Atalanta. Il giornalista ritiene che l’esperienza a Milano sia arrivata troppo presto per il tecnico di Grugliasco.

TEMPI AFFRETTATI – Marco Civoli ritiene che Gian Piero Gasperini avrebbe dovuto ritardare il suo passaggio a una big: «L’Inter? Nove anni fa arrivò nel momento sbagliato. Io credo che, in tutti questi anni, lui si è ritagliato dei posti nei quali è stato più felice, mi riferisco a Genova e a Bergamo. Ha sessant’anni, ha voglia secondo me di stupire a Bergamo e forse ha più voglia di vincere a Bergamo che non altrove».