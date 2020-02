Civoli: “Coppa Italia, semifinali di ritorno non scontate. Napoli-Inter…”

Civoli ha commentato le semifinali di Coppa Italia per Rai Sport. Il giornalista si è espresso su Napoli-Inter, che si giocherà il 5 marzo (vedi articolo) e vedrà i partenopei ripartire dallo 0-1 conquistato al Meazza mercoledì sera.

INTER PER LA RIMONTA – Per Marco Civoli la finale di Coppa Italia è ancora tutta da definire: «Cercando di essere molto sintetico ci aspettano due semifinali di ritorno non affatto scontate. O meglio: quella di Napoli secondo me non è scontata, quella di Torino è un pochettino più scontata. Questo per colpa dei giocatori del Milan, che per troppa foga hanno forse pregiudicato un ritorno che poteva essere ancora più interessante (saranno squalificati Samu Castillejo, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic, ndr)».