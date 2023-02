Ciurria: «Emozionanti i messaggi dopo gol a Inter e Juventus! In Serie A…»

Ciurria ha segnato in questa stagione, la prima in assoluto in Serie A, sia in Monza-Inter che in Juventus-Monza. Il centrocampista dei brianzoli racconta i due gol

ALTRA CATEGORIA − Patrick Ciurria, in collegamento sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, ha ricordato anche i gol a Inter e Juventus: «La Serie A è un altro sport dalle altre categoria, tipo Serie B o Serie C, a livello di qualità e intensità. Sono contento di giocare, spero di continuare a fare bene. Ci tengo a migliorare giorno dopo giorno e mi metto sempre a disposizione del mister e della squadra. Messaggi dopo gol a Inter e Juventus? Quelli della famiglia i più belli ed emozionanti».