Ciurria: «Contro Inter serata perfetta: 2-2 all’ultimo e primo gol! Tanta roba»

Ciurria in Monza-Inter ha siglato il gol dell’1-1 per la squadra di Palladino che poi ha beffato i nerazzurri al 93′ agguantando il pari con un autogol di Dumfries. L’attaccante biancorosso a Sky Sport parla di serata perfetta

TANTA ROBA – Patrick Ciurria non dimenticherà Monza-Inter per molto tempo: «Serata perfetta, risultato ottenuto alla fine e primo gol: lo cercavo e farlo oggi contro una delle squadre più forti d’Italia e d’Europa è una roba che non dimenticherò mai. Il prossimo sogno è la Nazionale e spero di riuscirci. Siamo una squadra vera e lo abbiamo dimostrato a Firenze. Siamo vivi, siamo un gruppo fantastico e abbiamo affrontato una delle squadre più forti, lo ha dimostrato battendo il Napoli. Quindi tanta roba».