Citterio: «Inter sarà agguerrita a Monza! Saremo pronti»

Il Monza ha battuto il Frosinone per 2-3. I brianzoli, prossimi avversari dell’Inter in campionato: le parole del vice-allenatore di Palladino, Stefano Citterio, a nel post-partita di DAZN

CRESCITA – Queste le parole di Citterio: «I due ragazzi che hanno elencato hanno fatto una partita. Ma come loro anche quelli entrati nel secondo tempo in condizioni non agevoli. Sono stati bravi a tenere il ritorno del Frosinone. Gagliardini centrale? Robi gioca la seconda partita in questo ruolo. Ha fatto bene col Napoli ed oggi. Sappiamo che abbiamo giocatori come Pablo ed Izzo che sono di spessore elevato. Si mettono tutti a disposizione in settimana, stiamo lottando tutti per l’obiettivo. Sfida con l’Inter? Far qualcosa di straordinario vuol dire continuare così, partita dopo partita. Provando a dire la nostra contro tutti e fare il nostro gioco. Sicuramente sarà una partita difficile, loro sono in vetta e vogliono mantenerla. Verranno a Monza agguerriti ma noi saremo pronti e diremo la nostra».