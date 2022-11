Cisaria (Mkers): «Partnership con l’Inter? Grande opportunità di crescita»

L’Inter ha stretto un accordo di collaborazione con Mkers, la più grande agenzia Esports italiana. Sulla nuova partnership si è espresso il dirigente Cisaria

OPPORTUNITÀ − Le parole di Paolo Cisaria, Managing Director di Mkers: «Una collaborazione davvero importante per Mkers, che testimonia il percorso di crescita fatto fino ad oggi. Un’ulteriore opportunità di internazionalizzazione per noi. Ci impegneremo per dimostrare di essere al livello della fiducia accordata».

Fonte: Inter.it