Cioffi: «Sfida difficile con l’Inter? Voglia di portare a casa un punto»

L’Udinese ha pareggiato quest’oggi contro il Sassuolo in trasferta ed ha mantenuto il vantaggio dalla zona retrocessione. Alla prossima c’è l’Inter, Gabriele Cioffi ha detto questo su Dazn.

PROSSIMO INCONTRO – Alla prossima giornata ci sarà Udinese–Inter in Friuli, partita difficile per l’armata di Simone Inzaghi. L’allenatore Gabriele Cioffi ha aperto così all’impegno: «Ho lasciato giocare i due centrali per far sì che uno allungasse e uno fosse libero tra le linee. Abbiamo creato in questo modo, abbiamo preso due traverse. Ci sono tantissimi aspetti positivi e buone idee da cui ripartire per la partita contro una grande Inter. La sfida complessa come la prossima si affronta con la voglia di portare a casa un punto. Tutto ciò che rosicchiamo fino alla fine sarà importante per arrivare alla salvezza»