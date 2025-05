Cioffi: «Napoli stagione non preventivabile. Inter, spero porti a casa un titolo»

Gabriele Cioffi, allenatore ed ex calciatore è intervenuto a Radio Sportiva. L’ex tecnico dell’Udinese ha commentato la lotta scudetto tra Napoli e Inter e la stagione delle due squadre.

IL COMMENTO – Gabriele Cioffi, ospite a Radio Sportiva, ha commentato l’andamento della Serie A in questa stagione. Il tecnico analizza la lotta scudetto tra Napoli e Inter, che domani sera darà il verdetto definitivo: «Inter aveva come obiettivo primato il campionato, provare a ripetersi, mentre la stagione del Napoli non è preventivabile. L’arrivo di Conte faceva presuppore, per il suo passato, che fosse possibile vincere, ma mi aspettavo Napoli al vertice più al secondo anno che al primo. Non era scontato ed è molto vicino a questo. Va dato merito al lavoro di Conte e al suo staff. Napoli ha rosa importante ma non cosi tanto da poter garantire una lotta accanita fino il fondo. L’ Inter stessa, ma anche Atalanta, Juventus e Milan, hanno organici più lunghi e completi»

STAGIONE – Cioffi parla poi della stagione dell’Inter. L’ex allenatore dell’Udinese crede che l’età avanzata di molti giocatori nerazzurri e le fatiche in coppa hanno portato via molti punti alla squadra: «Sì, campionato livellato nelle due fasce, la corsa salvezza si decide all’ultima giornata come lo scudetto, entrambe con pochi punti. Rimpianti Inter possibili, ma il peso delle coppe si è fatto sentire. Con organico che resta di grande valore ma non più freschissimo, dopo 3 anni fantastici è normale che potesse esserci un calo. Con un percorso nelle coppe così non può essere un’ annata fallimentare ecco, anche se non dovessero vincere nulla. Normale che all’Inter vogliano vincere sempre, gli auguro che un titolo possano portarlo a casa».