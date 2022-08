Ciofani: «Ho avuto la fortuna di segnare a San Siro. Ora un obiettivo»

Daniel Ciofani è stato uno dei protagonisti per la Cremonese nello speciale di DAZN sui ritiri delle squadre di Serie A. L’attaccante della squadra lombarda ha parlato dei suoi obiettivi personali e di squadra, sottolineando anche il gol a San Siro (ma non contro l’Inter).

GOL A SAN SIRO – Daniel Ciofani ha ricordato con piacere la sua carriera, in vista del prossimo anno in Serie A con la Cremonese. Tra gli obiettivi citati, l’attaccante ha ricordato la bellezza di segnare a San Siro. Al Milan. Queste le sue parole: «Siamo un gruppo affiatato, siamo sempre a disposizione. A fine stagione vorrei la salvezza, non l’ho mai raggiunta. Di obiettivi personali ne ho soddisfatti tanti. Sinceramente ho avuto la fortuna di giocare a San Siro e fare gol in Serie A. La salvezza è un obiettivo che mi pongo, poi se finisco in doppia cifra è chiaro che sono più contento».