Ciocci: «Suning era ovunque, persone fantastiche! Inter, che emozione»

Massimo Ciocci, ex giocatore dell’Inter, in una lunga intervista è tornato a parlare con Tuttosport del suo passato e del legame con la famiglia di Steven Zhang.

SUNING – L’ex attaccante e oggi tecnico, Massimo Ciocci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, tornando anche sulla sua esperienza con la proprietà cinese che ha recentemente lasciato l’Inter. Ciocci, infatti, ha collaborato con il gruppo Suning durante la sua avventura professionale allo Jiangsu, il club cinese che all’epoca era controllato dalla famiglia Zhang. Un legame diretto con la precedente proprietà nerazzurra, che Ciocci ha voluto ricordare sottolineando il periodo condiviso in Cina, quando Suning era attiva nel calcio internazionale sia con l’Inter che con lo Jiangsu. Queste le sue parole: «Il Giappone un’opportunità bellissima, nata proprio dal centenario. Marco Monti, responsabile delle varie accademie sparse per il globo, mi propose questo progetto. Io presi la palla al balzo, fu un’esperienza pazzesca. Portare l’Inter nel mondo è bellissimo, si tratta di una responsabilità enorme. In Cina avevo l’Under 15 il primo anno e l’Under 17 il secondo anno. Giappone e Cina sono due mondi diversi, ma simili. Rispetto e lavoro, lavoro e rispetto. Lì si allenavano anche tre o più ore di fila. Suning ci ha trattati benissimo, sono realtà che mi mancano molto. L’allenatore era Fabio Capello… Suning era ovunque, ovunque. E la Cina è grande. Erano tutte persone serie, io ho solo ricordi bellissimi» .