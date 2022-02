Ciocci: «Lautaro Martinez? Solo un momento, ecco come può sbloccarsi»

Ciocci è un ex attaccante ora allenatore, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dove ha giocato in prima squadra fino al 1988 e nel 1991-1992. Intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato soprattutto della situazione Lautaro Martinez.

A SECCO – Massimo Ciocci è sicuro che a Lautaro Martinez non serva molto per superare un 2022 finora negativo: «Essere attaccante non è semplice, perché se non si fa gol vai in crisi. Ma lui è un giocatore importante: gli basta fare gol nella prossima partita per sbloccarsi. L’Inter è una squadra che crea tante occasioni, anche domenica contro il Sassuolo ha avuto tante palle gol. È un momento che si spera passi subito, ma noi abbiamo molta fiducia di Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Forse ha fatto un po’ troppe partite ed è stanco mentalmente ma a questo non ci credo, è un momento e quando si sbloccherà tornerà a essere quello dell’anno scorso».

REAZIONE – Ciocci commenta gli striscioni apparsi ieri in supporto al Toro e a Samir Handanovic da parte della Curva Nord (vedi articolo): «I tifosi dell’Inter sono fantastici, in questo momento difficile è semplice criticare. Ricordiamo quello che hanno fatto Handanovic e Lautaro Martinez in questi anni, i tifosi hanno fatto vedere un affetto grosso e questo credo possa far bene ai due giocatori. L’Inter ci sarà fino alla fine, se tiene lo stesso atteggiamento avuto a dicembre sarà dura per tutte».