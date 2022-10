Ciocci: «Inter, se giochi per il pari perdi! Uomo decisivo? Dico Gagliardini»

L’Inter stasera scende in campo contro il Barcellona al Camp Nou nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le ultime sui catalani). L’ex nerazzurro, Massimo Ciocci, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, crede nelle potenzialità della squadra di Inzaghi e di un centrocampista in particolare

L’Inter stasera con il Barcellona ha due risultati su tre a disposizione, ma secondo l’ex attaccante nerazzurro Massimo Ciocci l’obiettivo è solo uno: «Credo che l’Inter entrerà in campo per provare a vincere la partita. All’andata, ogni volta che l’Inter ha fatto possesso palla, ha sempre messo in difficoltà il Barcellona che peraltro è stato pericoloso poche volte. Speriamo sia la stessa partita e sono molto propenso a dire che l’Inter possa fare una grossa prestazione».

AMBIENTE OSTILE – E sul clima creato dal Barcellona, Ciocci afferma: «Credo che il problema sia per loro nel senso che l’Inter ha giocatori che non si fanno condizionare, so che non è semplice giocare con 90mila tifosi avversari ma ha tutto da perdere il Barcellona. Loro devono fare la gara e magari con qualche errore ne possiamo approfittare. Spero che sia una bella partita, combattuta e credo che l’Inter si farà valere alla grande. Un pareggio? Se entri in campo per pareggiare la partita la perdi, penso che Inzaghi lo sappia. Sicuramente proverà a vincerla».

UOMO A SORPRESA – Ciocci chiude il suo intervento con una considerazione su Samir Handanovic, André Onana e Roberto Gagliardini: «L’alternanza Handanovic-Onana? Spero che non sia una bugia, ho sentito che quando parla Handanovic ascoltano tutti e penso che si stia comportando bene, da leader. Sicuramente Onana ha entusiasmo, ci sono i risultati quindi è il momento del passaggio di testimone ma non dimentichiamo che Handanovic è un grande portiere. Vediamo quando Inzaghi dovrà decidere in certe situazioni ma credo che Onana adesso abbia qualcosa in più di Handanovic. Se non ho capito male lo sloveno è presente nello spogliatoio per il bene dell’Inter. Lukaku? C’è Dzeko che sta facendo molto bene. Chi potrebbe essere decisivo? Io credo che una grossa partita possa farla Gagliardini perché è un giocatore sottovalutato ma dà sempre il massimo e a me piace: è uno che corre, si dà da fare ed è serio».