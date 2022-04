Cilli: «Inzaghi, è sbagliato metterlo in discussione. I motivi»

Luca Cilli, giornalista di SportItalia, ha parlato di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter: il suo messaggio sui social network.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Luca Cilli, giornalista di SportItalia, su Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. “Opinione personale: è sbagliato mettere in discussione S. Inzaghi. Non facile subentrare ad un vincente come Conte, per giunta senza Lukaku ed Hakimi. Per buona parte del campionato la sua Inter ha giocato un gran calcio ed in Champions fatto una buona figura“.

Fonte: Twitter Luca Cilli