Cigarini: «Barella speciale da subito, fiducia Inter meritata! Era grezzo ma…»

Cigarini elogia l’ex compagno di squadra Barella, diventato elemento chiave tanto nell’Inter quanto nella Nazionale Italiana. Il centrocampista della Reggiana, intervenuto in collegamento con Radio TV Serie A con RDS, racconta l’importante crescita del 26enne nerazzurro di Cagliari

DA DIAMANTE GREZZO A STELLA – Due stagioni insieme a Cagliari prima del passaggio all’Inter di Nicolò Barella, di cui Luca Cigarini può solo parlare bene: «Barella l’ho conosciuto all’inizio della sua carriera, quando eravamo insieme a Cagliari. L’ho visto crescere! Si vedeva già che avesse qualcosa di speciale e particolare. Era ancora molto grezzo, però aveva quel qualcosa che si vede in pochi calciatori. E si vedeva subito in lui. Ha avuto un’evoluzione step by step in una grande squadra ed è cresciuto tantissimo. Soprattutto i primi due anni, di parita in partita, facendo cose eccezionali in ogni partita e meritando la fiducia di una grande squadra e di una grande piazza. Essere tra i trenta finalisti del Pallone d’Oro parla da sé. Barella si è meritato tutti i trofei che ha alzato finora e tutte le cose belle dette su di lui, perché è un grandissimo giocatore e un bravissimo ragazzo. Lunga vita a Barella!». Questo il bel pensiero e il ricordo di Cigarini sull’amico Barella.