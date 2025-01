CIES, la top 100 dei giocatori più costosi: presenti quattro dell’Inter

Il CIES, l’osservatorio del calcio leader mondiale nella valutazione scientifica dei valori dei giocatori, ha stilato la classifica dei 100 calciatori con il valore di mercato più alto. Presenti quattro dell’Inter. Di seguito la classifica dei giocatori più costosi per il CIES.

GIOCATORI COSTOSI – Il CIES Football Observatory, leader mondiale nella valutazione scientifica dei valori di trasferimento dei giocatori professionisti, ha presentato la classifica con i 100 calciatori più costosi al mondo. L’inglese Jude Bellingham , sotto contratto con il Real Madrid fino al 2029, è in cima alla lista con un valore di 251 milioni di euro. A completare il podio di pensano poi Erling Haaland, attaccante del Manchester City con 221,5 milioni di euro, e Vinicius Junior del Real Madrid, stimato a 205,7 milioni. A completare la top-ten ci pensano: Lamine Yamal (180,3), Kylian Mbappe (175,2), Saka (157,3), Wirtz (151,2), Palmer (150 milioni), Foden (144,6) e Rodrigo (141,3). Nella lista presenti anche quattro giocatori dell’Inter: ovvero Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Ecco i loro valori di mercato.

Cies, anche quattro dell’Inter nella top-100 dei giocatori più costosi

INTERISTI – Il primo dell’Inter in classifica è Lautaro Martinez, che si trova al ventesimo posto. E oltre ad essere il giocatore nerazzurro più costoso e in assoluto il giocatore della Serie A ad avere il valore di mercato più alto. Il CIES lo stima 107,2 milioni di euro. Dopo il capitano, ecco Marcus Thuram. Il capocannoniere della Serie A (12 gol) è valutato 89,1 milioni di euro. Alessandro Bastoni, oltre ad essere il secondo difensore con il valore più alto secondo il CIES (dietro solo Hincapié), è valutato 79,7 milioni. Mentre Nicolò Barella si attesta sui 72 milioni. Non c’è in classifica Hakan Calhanoglu, perché il CIES non considera i giocatori dopo i 29 anni. Mentre un’assenza pesante è quella di Federico Dimarco.