Ciccio Graziani su Marotta: «Una garanzia per l’Inter e i tifosi»

Durante un intervento, Ciccio Graziani ha espresso parole di grande stima nei confronti di Giuseppe Marotta, sottolineando l’importanza del nuovo presidente per l’Inter

STIMA – Durante un intervento a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha espresso parole di grande stima nei confronti di Giuseppe Marotta, sottolineando l’importanza del dirigente per l’Inter. «Giuseppe è una garanzia, anche Ausilio è una garanzia per i tifosi, per la società, per tutti. Sono persone esperte, con un’esperienza straordinaria e un’affidabilità ineccepibile».

Grande stima per Marotta, con uno sguardo al futuro

TIFOSI – Graziani ha voluto sottolineare quanto la presenza di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio rappresenti un valore aggiunto per l’Inter, un club che negli ultimi anni ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative dei suoi tifosi. «Oggi il tifoso interista deve essere estremamente contento di una società che sta dimostrando di essere all’altezza», ha affermato l’ex attaccante della Nazionale italiana.

RINNOVI – Uno dei segnali più evidenti della solidità e della visione della dirigenza nerazzurra è il recente rinnovo di Lautaro Martinez. Graziani ha evidenziato questo passaggio cruciale, aggiungendo che sono in programma ulteriori rinnovi di contratti per altri giocatori chiave, come Nicolò Barella. «Hanno già rinnovato Lautaro, rinnoveranno Barella e anche gli altri calciatori» ha detto, sottolineando l’intenzione della società di mantenere una rosa competitiva.

COMPETITIVI – L’Inter, sotto la guida di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, sta dunque lavorando per garantire continuità e successo, cercando di prolungare i contratti dei giocatori più importanti per evitare qualsiasi indebolimento della squadra. «Vogliono continuare ad essere competitivi», ha concluso Graziani, evidenziando l’ambizione della dirigenza interista di rimanere ai vertici del calcio italiano ed europeo.