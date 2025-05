Ciccarelli (leader Curva Nord) evita scontro: «Pronti a sostenere l’Inter!»

Nico Ciccarelli ha comunicato la scelta della Curva Nord, di cui è attualmente leader, a proposito dell’atteggiamento da assumere nei confronti dei calciatori dell’Inter prima di Monaco. Opzione dello scontro al momento rigettata.

LA DECISIONE – Nino Ciccarelli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in merito alla decisione della Curva Nord di supportare i calciatori dell’Inter prima della partenza di Monaco. Allo Stadio il tifo organizzato dei meneghini non ci sarà, ma questo non influisce sulla volontà della Curva di mostrare la propria vicinanza alla squadra in vista dello storico appuntamento di sabato 31 maggio. Ecco che domani, al termine dell’ultimo allenamento ad Appiano Gentile prima della partenza per la Germania, non mancherà una manifestazione di appoggio e supporto nei confronti dei calciatori nerazzurri.

Ciccarelli sulla vicinanza della Curva Nord all’Inter in vista del PSG

LE DICHIARAZIONI – Ciccarelli si è così pronunciato sul punto: «A pochi giorni dalla finale di Champions League ci ritroviamo tutti ad Appiano Gentile per sostenere la squadra prima della partenza verso Monaco. Sarà l’ultima occasione per stare vicini ai ragazzi prima di una delle partite più importanti della nostra storia. Vogliamo che partano con negli occhi e nel cuore l’immagine di un popolo unito, pronto a combattere con loro, anche da lontano. Perché questa finale è anche e soprattutto la nostra. E lo sarebbe stata ancora di più se la società non ci avesse voltato le spalle, privandoci della possibilità di essere sugli spazi, a fare ciò che sappiamo fare meglio: sostenere l’Inter».

LA DATA – Ciccarelli ha così concluso: «Hanno scelto il silenzio e la distanza, ma la Curva Nord risponderà con il calore e la presenza. L’appuntamento è alle ore 18:00 fuori dai cancelli del centro sportivo dell’Inter».