Ciarravano: “Inter-Milan, posizione di Barella fondamentale per un motivo”

Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato di Inter-Milan, sfida in programma domani alle ore 18:00. Il giornalista si concentra su Nicolò Barella e sulla sua posizione in campo

FONDAMENTALE – Queste le parole di Paolo Ciarravano: «Conte è sempre stato molto attento agli equilibri. Lui è un allenatore che voleva giocare con il 4-2-4 ad inizio carriera. All’Inter gioca con un modulo preciso, ma ci lavora a seconda degli uomini. La posizione di Barella è molto interessante, vedremo come il tecnico attaccherà gli spazi. Le caratteristiche dei calciatori determinano come giocano i nerazzurri. Sono curioso di vedere come proveranno a prendere lo spazio dietro ai mediani del Milan, come supporteranno gli attaccanti. Lukaku e Lautaro Martinez possono creare difficoltà ai rossoneri. Il resto lo farà il momento delle due squadre, bisogna vedere come arriveranno i giocatori».