Ciarravano su Italia-Ucraina: «Barella difficile da prendere in un caso»

L’Italia di Spalletti stasera scende in campo a San Siro per la delicata sfida di qualificazione agli Europei 2024 contro l’Ucraina. Il neo Commissario Tecnico Azzurro potrebbe cambiare formazione schierando un inedito tridente. Secondo Paolo Ciarravano, intervenuto a Sky Sport, è una scelta che favorirebbe due interisti

INSERIMENTI – L’Italia di Luciano Spalletti stasera a San Siro sfida l’Ucraina nel match valevole per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Il Commissario Tecnico azzurro potrebbe affidarsi all’inedito tridente composto da Nicolò Zaniolo, Giacomo Raspadori e Mattia Zaccagni. Secondo Paolo Ciarravano, Nicolò Barella potrebbe avere più libertà così come un altro interista: «Spalletti con Di Lorenzo e Dimarco ha due esterni straordinariamente moderni che ti permettono di avere un uomo in più. Per esempio, Di Lorenzo in mezzo al campo che libera Barella che con i suoi proverbiali inserimenti diventa uno difficile da prendere per una squadra con le caratteristiche dell’Ucraina».

OPZIONE – Prosegue il giornalista: «Altrimenti c’è l’opzione Dimarco con Zaccagni che va dentro e l’interista che si libera per creare situazioni pericolose. Consideriamo sempre la fase d’attacco per tutti i giocatori che coinvolge, quindi questi tre (Zaniolo, Raspadori, Zaccagni ndr) favorirebbero molto gli inserimenti di Barella e Dimarco. Mi sembra una soluzione che non a caso Spalletti ha provato alla vigilia della partita».