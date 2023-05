Ciarravano: «Roma ed Inter, momenti opposti! Inzaghi? La sensazione…»

Paolo Ciarravano, presente negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della lotta per un posto alla prossima Champions League in Serie A che coinvolge, fra le altre, l’Inter attesa dalla sfida di domani contro la Roma

MOMENTI – Queste le parole di Paolo Ciarravano: «Sei squadre in sei punti, tutto può succedere. La sfida fra Roma ed Inter ci presenta due squadre che vivono un momento opposto. I giallorossi hanno problemi di infortuni, al di là delle polemiche di Mourinho post Monza, è una squadra a cui mancheranno tanti giocatori e che affronta la squadra più in forma del momento che è l’Inter. A Verona è stata esaltante, ha trovato la sua quadratura. Nel grafico della condizione ha la freccia verso l’alto. Inzaghi? Può scegliere, la sensazione è che stia orientando le sue scelte in campionato in maniera simile a quelle viste in Coppa. Queste scelte le sta riportando anche in Serie A, Mourinho non avrà dubbi di formazione, avrà le scelte quasi obbligate. Il suo obiettivo sarà chiaro: fare una partita di attesa».