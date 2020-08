Ciarravano: “Occhio Inter, Getafe scorbutico. Uno svantaggio per Conte”

Ciarravano ha parlato del percorso dell’Inter in Europa League e della prossima sfida contro il Getafe. Il giornalista sottolinea le caratteristiche degli spagnoli e commenta il tabellone dalla parte della squadra di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni su SkySport24

TESTA ALL’EUROPA – Paolo Ciarravano sulla parte di tabellone che interessa i nerazzurri in Europa League: «Lo Shakhtar è una squadra che sa vincere in Europa e in questa competizione. L’Eintracht ha vissuto una stagione abbastanza folle: non esiste più la squadra che fece tremare molti nella scorsa stagione. Penso che l’Inter, visto anche il momento particolare, debba pensare soprattutto a superare l’ostacolo Getafe. Poi, secondo me, se esce indenne da quest’avversario scorbutico, può arrivare fino in fondo. Bordalas è un piccolo Simeone: ti fa male sulle palle inattive, fa giocare male gli avversari. In gara secca mi sembra una partita complicata: l’Inter avrebbe avuto maggiore vantaggio in 180 minuti».