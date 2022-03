Ciarravano: «Lautaro Martinez? Calo duraturo. Problema attacco casuale»

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Ciarravano, ha commentato la flessione in termini di gol di Lautaro Martinez all’Inter. Non ha una spiegazione però di questo calo fisiologico dell’attacco nerazzurro

PROBLEMA FINALIZZATIVO − Sul momento no dell’attacco nerazzurro, l’intervento di Ciarravano: «Lautaro Martinez? Momento di flessione che ci può stare anche se non mi immaginavo che potesse durare così tanto. C’è componente fisica e fisiologica. L’Inter ha speso tantissimo, è la seconda squadra che ha corso di più. Col Genoa ha trovato una squadra che con l’aggressività l’ha soffocata. Secondo me è casuale questo problema dell’attacco. Sta a Lautaro Martinez tirarsi fuori da questo problema perché ha doti tecniche e caratteriali per farlo. Edin Dzeko è un compagno diverso da Romelu Lukaku, attira più palloni ad una zona vicina al centrocampo. Nel complesso, non penso che l’Inter stia giocando tanto peggio rispetto a qualche mese fa. Non ho visto una perdita di nella prestazione, manca soprattutto la finalizzazione».