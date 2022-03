Ciarravano: «Inter variabile impazzita, frenata inattesa. Juventus decisiva»

Ciarravano, ospite negli studi di Sky Sport durante l’edizione ‘23‘, ha parlato dell’Inter e della sua sorprendente frenata in testa alla classifica. Non ha dubbi sul match contro la Juventus.

FRENATA INATTESA − Paolo Ciarravano sul momento della squadra di Simone Inzaghi: «Inter variabile impazzita. Non pensavo a questa frenata dei nerazzurri, sembrava soltanto il momento no di Lautaro Martinez. Poi se Nicolò Barella è al 60% e Marcelo Brozovic salta un paio di partite ci sta un calo. Ma così evidente no. Pensavo che l’Inter potesse fare corsa in testa. Si gioca tantissimo nella prossima partita contro la Juventus, soprattutto mentalmente. Il Milan non sta li per caso, il Napoli quando ha avuto tutti quei problemi di infortunio ha reagito alla grande».