Ciarravano: «Inter, un aspetto da sfruttare contro la difesa del Porto»

Paolo Ciarravano in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato della sfida tra Inter e Porto in UEFA Champions League, in particolare un aspetto da sfruttare per i giocatori di Simone Inzaghi

UN ASPETTO DA SFRUTTARE – Paolo Ciarravano analizza la sfida tra Inter e Porto, e le possibili armi tattiche in favore de nerazzurri per battere i portoghesi: «Gli spazi tra gli esterni sono stretti e proprio lì che l’Inter può attaccare con un cambio di gioco sul lato debole. L’Inter questo aspetto lo sa sfruttare molto bene, basti ricordare l’episodio recente del cross di Bastoni per il gol di Matteo Darmian dalla parte opposta».