Ciarravano: «Inter e Manchester City, altro che abisso! Simili in un aspetto»

Manchester City-Inter del prossimo 18 settembre riporta alla mente la finale di Champions League di due anni fa. Paolo Ciarravano torna sull’argomento, mettendo in risalto i punti in comune delle due squadre.

SOMIGLIANZA – Paolo Ciarravano è intervenuto su Sky Sport 24 per dire la sua sua su uno dei match più attesi del mese, Manchester City-Inter. Sulla sfida di Champions League il giornalista dichiara: «Gap ridotto rispetto a due anni fa? Sono due squadre che si assomigliano nel percorso. Entrambe giocano a memoria, puoi cambiare qualche pedina ma la filosofia di gioco resta la stessa. Questo è un grande complimento che facciamo all’Inter e al suo allenatore. Quella finale è stata preziosa proprio in questo percorso, ha dato una consapevolezza che forse prima l’Inter non aveva. Forse ancor di più quella finale che non il percorso per arrivarci. Era una partita in cui molti pensavano che le differenze fossero più ampie, forse abissali. Invece così non è stato. Il Manchester City ha vinto anche sui dettagli, l’Inter ha dei grandi rimpianti. Lo ha ricordato anche Guardiola: loro hanno vinto la finale perché su quel tiro Lukaku era al posto sbagliato».

Inter non così distante dal Manchester City: il parere del giornalista!

CONSAPEVOLEZZA – Paolo Ciarravano, poi, continua: «Secondo me l’anno scorso l’Inter ha pagato molto il fatto di non aver sfruttato la gara d’andata contro l’Atletico Madrid. Altrimenti forse avremo parlato di un percorso quasi simile a quello che l’ha portata in finale contro il Manchester City. In questo momento l’Inter è l’unica squadra che in Italia, proprio perché non ha cambiato allenatore, sistema di gioco e calciatori, ha quella stessa consapevolezza e capacità di leggere le partite che forse in Inghilterra adesso ha solo il Manchester City. Quindi in questo sono due squadre che si somigliano. Non so dire chi stia meglio o peggio rispetto a quella finale, so dirti sicuramente che l’Inter è una squadra che continua a crescere perché ormai la sua evoluzione Inzaghi l’ha già completata. Adesso ha solo delle certezze e si tratta di cavalcare questa squadra che gioca a memoria».