Ciarravano: «Inter, la finale decide il futuro di Inzaghi. In caso di…»

L’Inter si gioca una stagione intera a Monaco. Lo deve fare con il sorriso perché si trova li con merito. Dalla finale passerà anche il possibile rinnovo di Simone Inzaghi, secondo il giornalista Paolo Ciarravano.

FUTURO – L’Inter e il futuro di Simone Inzaghi rimangono al centro del dibattito a pochi giorni dalla finale di Champions League. Paolo Ciarravano, su Sky Sport, ritiene che l’esito della sfida di Monaco potrebbe segnare una svolta anche sul destino dell’allenatore: «Dovesse vincere Inzaghi probabilmente riterrà finito il suo lavoro all’Inter. Questo ragionamento ci può stare se vinci. In caso di non vittoria, invece, ci potrebbero essere tutti gli elementi per completare l’opera. Poi c’è un altro discorso, ovvero che questa è una squadra che va rinnovata, puntellata rinforzata. Anche nelle sue eccellenze ha tanti giocatori che sono in là con gli anni. Abbiamo visto in tante situazioni quest’anno che quando arrivi alla volata finale carico di impegni forse questa rosa non è stata in grado di gestire i quattro impegni stagionali. Marotta è sicuro del prolungamento di contratto perché già sa che la squadra verrà rinforzata».

L’Inter ha il futuro sospeso in panchina prima della finale

RINFORZI – L’Inter, secondo il telecronista di Sky Ciarravano, crede che la rosa abbia mostrato segni di affaticamento evidente nella seconda parte della stagione, specialmente in alcune partite chiave: «Poi se Simone Inzaghi si sveglierà e deciderà di andare via perché a fine ciclo allora la programmazione passerà in secondo piano. Se poi l’allenatore si siede ad un tavolo e dialoga con la società per rinforzare la squadra, questo può essere importante. L’Inter avesse avuto due o tre giocatori di livello in più non avrebbe avuto quel momento di calo chiaro, netto in diverse partite come Bologna e Roma. Li la squadra era sulle gambe e alcuni giocatori importanti erano fuori». Il nodo è chiaro: Monaco sarà uno spartiacque, non solo per il coronamento di un possibile sogno, ma anche per il futuro della panchina nerazzurra.