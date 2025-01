Ciarravano: «Inter abituata a gestire le assenze! Calhanoglu mai un vice»

Ciarravano presente dagli studi di Sky Sport, commenta le tante assenze dell’Inter in vista della sfida di campionato contro il Venezia. Poi ritorna sulla finale persa col Milan.

TANTE ASSENZE – Paolo Ciarravano ha parlato così riguardo il momento dell’Inter: «Noi a inizio stagione abbiamo spesso tradotto le difficoltà dell’Inter con la poca intensità in campo. In finale di Supercoppa Italiana ho rivisto quello e anche un po’ di meno di cattiveria nei dettagli. Inter diversa in campo senza Calhanoglu? Il centrocampista è tra i migliori in Europa. Però io credo che nella gestione di Inzaghi sia abituata a queste rotazioni. Tutto sommato anche quello in parte è routine. Poi è chiaro che Calhanoglu non ha un vero alter ego, e forse non lo avrà mai. Però mi sembra una cosa che l’Inter ci ha abituato a gestire nell’era Inzaghi. La sensazione dopo il 2-0 forse era quella di averla già chiusa».