Ciarravano: «Flick un incosciente punito dall’Inter. Meriti all’intelligenza di Inzaghi!»

Anche il giornalista Paolo Ciarravano celebra l’impresa compiuta dall’Inter in Champions League. L’opinionista di Sky Sport rimarca gli errori di Flick e le mosse adeguate di Inzaghi nella semifinale di ritorno col Barcellona.

INTELLIGENZA E PRESUNZIONE – Ancora tante le situazioni da analizzare dopo Inter-Barcellona. Questo il parere espresso in merito da Paolo Ciarravano: «Resta negli occhi l’intelligenza della gestione da parte di Inzaghi. Ha grandi meriti nel doppio confronto che, forse, confinano con i demeriti del filo di presunzione avuta da Flick. Lasciare tutti quegli spazi a giocatori come Dumfries e Thuram è un atto di incoscienza che è stato punito da una partita magnificamente preparata e interpretata dai nerazzurri. Abbiamo visto un’Inter in cui tutti erano pronti ad aiutarsi senza snaturarsi. È magico quando un difensore mancino fa un gol di destro da centravanti, ma questo è dentro la storia di questa Inter perché questi colpi ce li ha nel repertorio».

AL 110% – Paolo Ciarravano, prosegue evidenziando un elemento che ha giocato in favore dei nerazzurri di Inzaghi nel ritorno col Barcellona: «L’Inter ha avuto anche la capacità di farsi trascinare da un ambiente, che è stato un fattore importante. Il fattore campo ti ha dato la spinta per fare quei dieci metri in più, quel recupero in più, quella corsa in più. L’Inter era sfinita ma i calciatori hanno tirato fuori tutto quello che avevano. Altrimenti, se non giochi al 110%, contro una squadra così forte, tecnica e dominante nel palleggio come il Barcellona, una partita così non la vinci. Anche se sei l’Inter, una squadra che può assolutamente battere sia il Bayern Monaco, sia il Barcellona, sia il Paris Saint-Germain».