Ciarravano: «Bayern Monaco cliente scomodo ma l’Inter può battere tutti!»

Grande attesa per Bayern Monaco-Inter: sulla doppia sfida dei quarti di finale di Champions League si pronuncia Paolo Ciarravano. Tante aspettative e buone sensazioni sui nerazzurri da parte del giornalista.

DOLCI RICORDI – Paolo Ciarravano, intervenuto nello studio di Sky Sport, esprime il suo parere sulla doppia sfida dei quarti di Champions League che vedrà protagonista Bayern Monaco e Inter: «È una sfida che riporta alla mente dei tifosi dell’Inter un dolcissimo ricordo legato a un annata storica dei nerazzurri. Arriviamo ai quarti di finale di Champions League con un’unica italiana, ma quell’unica squadra secondo me ha tutto per arrivare fino in fondo. L’Inter ha oggettivamente un avversario molto scomodo, perché il Bayern Monaco è una squadra che per storia e attualità ha la possibilità di arrivare fino in fondo».

Bayern Monaco-Inter, quante chance per i nerazzurri? L’analisi di Ciarravano

ESPERIENZA MATURATA – Paolo Ciarravano prosegue sull’argomento dichiarando: «Però credo che l’Inter abbia dalla sua un’esperienza internazionale maturata in questi ultimi anni. Due anni fa ha giocato una finale e questo è qualcosa che resta, non solo nel DNA ma anche nella testa di molti giocatori. Quella di Inzaghi è una squadra che può battere il Bayern Monaco, perché fondamentalmente le può battere tutte».

AL 100% – Paolo Ciarravano conclude, mettendo a confronto le due squadre: «Lautaro Martinez e Denzel Dumfries sono due giocatori imprescindibili per l’attuale gioco dell’Inter. L’olandese non è il giocatore più tecnico ma per caratteristiche non ha un alter ego. Sarà un peccato, eventualmente, non averlo contro il Bayern Monaco. Ma se l’assenza sarà solo lui, con Lautaro Martinez al 100% e con i problemi del Bayern Monaco, secondo me l’Inter qualcosa in più ce l’ha. A volte paga qualcosa quando scende di livello tra un titolarissimo e qualcuno che subentra. Ma se ha la sua formazione tipo e in ottime condizioni, questa è una squadra che non solo può battere il Bayern Monaco: le può battere tutte».